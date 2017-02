Der Solaranlagen-Hersteller Solarworld will bis 2019 rund 400 seiner 3.300 Arbeitsplätze abbauen. Das kündigte der Konzern mit Sitz in Bonn am Freitag an. Solarworld will sich demnach stärker auf Hochleistungsprodukte konzentrieren und krempelt deshalb seine Produktion um. So werde die Modulfertigung am Standort Arnstadt geschlossen und in Freiberg angesiedelt. Umgekehrt werde Freiberg seine Zellfertigung an den Standort Arnstadt abgeben.

Produktion in Arnstadt Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Nach Konzern-Angaben sollen Stellen zu gleichen Teilen in der Verwaltung und in den Produktionswerken gestrichen werden. Eine Unternehmenssprecherin sagte MDR THÜRINGEN, es sei derzeit nicht absehbar, in welchem Umfang sich die Zahl der Arbeitsplätze in den Werken Arnstadt und Freiberg verschiebe. Zudem hätten die Verhandlungen mit dem Betriebsrat gerade erst begonnen. Auch zur Höhe der erforderlichen Investitionen können noch nichts gesagt werden. Aus Unternehmenskreisen hieß es, dass der Stellenabbau Freiberg deutlich härter treffen werde als Arnstadt.



Trotz steigenden Umsatzes schloss Solarworld das Jahr 2016 nach eigenen Angaben mit einem Verlust von 99 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen ab. Im Jahr davor waren es noch minus vier Millionen Euro. Grund sollen nach Unternehmensaussagen die Kampfpreise ausländischer Solaranbieter, vor allem der Billigkonkurrenz aus China sein, die den Markt überschwemmen. Neben dem Personalabbau will der Solar-Konzern jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in neue Technik investieren.

Solarworld produziert neben Arnstadt und Freiburg noch in Hillsboro/USA. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 3.300 Mitarbeiter. In Arnstadt sind es rund 800, in Freiberg 1.300. Bereits im vergangenen Herbst waren aufgrund der Überkapazitäten am Weltmarkt 500 Zeitarbeiter in Freiberg und Arnstadt entlassen worden.