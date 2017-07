Arnstadt Rettung für Solarworld in Sicht - aber drastischer Personalabbau

Für die Standorte des insolventen Solartechnik-Herstellers Solarworld zeichnet sich eine Rettung ab - allerdings verbunden mit drastischen Einschnitten beim Personal. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Horst Piepenburg hat eine Investorengruppe die Absicht erklärt, die Grundstücke, Maschinen und die Vorräte an den beiden Produktionsstandorten in Arnstadt und Freiberg zu kaufen. Dadurch könnten 450 Arbeitsplätze bei dem Solartechnik-Hersteller gerettet werden. Wie der Insolvenzverwalter bei einer Mitarbeiterversammlung in Arnstadt zudem mitteilte, werden die zum 1. August angekündigten Stellenstreichungen vorerst ausgesetzt. Das Werk Arnstadt soll jetzt bis 15. August mit unveränderter Belegschaft weiterarbeiten. Bei Solarworld Arnstadt sind zurzeit rund 700 Menschen beschäftigt.

Nur ein Viertel wird weiterbeschäftigt

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg Bildrechte: dpa Mit der Rettung der Standorte Arnstadt und Freiberg ist ein drastischer Stellenabbau verbunden. Von der Lösung profitiert nur ein Viertel der gut 1.850 Beschäftigten. 1.200 Mitarbeiter sollen dem Konzept zufolge von einer Beschäftigungsgesellschaft übernommen und von dort aus so schnell wie möglich in neue Jobs vermittelt werden. Keine Perspektive gibt es für die rund 200 Beschäftigten in der Solarworld-Zentrale in Bonn. Dort fehlt das Geld für eine Transfergesellschaft oder Kurzarbeit. Insolvenzverwalter Piepenburg kämpft nach eigenen Angaben darum, die Marke und die Kompetenz der Belegschaft von Solarworld zu erhalten. Die Chancen auf eine kurzfristige Einigung mit den Interessenten sind nach seinen Worten höher als ein Scheitern.

Mitarbeiterin: "Die Situation zieht uns immer weiter runter"

Der Betriebsratsvorsitzende des Arnstädter Werkes, Joachim Götz, sagte MDR THÜRINGEN, die Nachricht vom Erhalt des Standortes sei zwar positiv. Allerdings bleibe die Ungewissheit, wie es nach dem 15. August weitergehe. Laut Götz ist auch unklar, welches Konzept der Investor verfolgt. "Wir brauchen allein am Standort Arnstadt 450 Mitarbeiter, um die Produktion am Laufen zu halten", so Götz. Auch die Belegschaft reagierte verunsichert. "Die Situation zieht uns immer weiter runter", sagte Mitarbeiterin Manuela Schlitt. Die Freistellungen seien zwar bis Mitte August ausgesetzt. "Aber jetzt ist wieder unklar, wer gehen muss, wer bleiben darf. Es ist jetzt nicht wirklich besser geworden,", beklagte Schlitt, die seit zehn Jahren in der Solarzellenproduktion arbeitet - zunächst bei der Ersol AG, dann bei Bosch und jetzt bei Solarworld.

Wirtschaftsministerium lobt und mahnt

Roboterarm in einer Arnstädter Fertigungshalle hält ein schwarzes Solarmodul. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Das Thüringer Wirtschaftsministerium begrüßte den Einstieg des Investors bei Solarworld. Georg Maier, Staatssekretär im Thüringer Wirtschaftsministerium, sagte MDR THÜRINGEN, angesichts der Lage in der europäischen Solarindustrie habe man schon mit dem Schlimmsten für den Standort Arnstadt rechnen müssen. Der neue Eigentümer müsse aber auch klar machen, welche Ziele er verfolge. Die Landesregierung hoffe, dass der Investor die Produktion aufrecht erhalte und deutlich mehr als die angekündigten 450 Mitarbeiter übernehme. Auch die IG Metall Erfurt-Nordhausen kündigte an, um den Erhalt weiterer Arbeitsplätze zu kämpfen. Zudem dürfe die Transfergesellschaft nicht dazu führen, dass Mitarbeiter in Billigjobs vermittelt würden, so Gewerkschafter Kirsten Joachim Breuer.