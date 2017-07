Thüringer Solarworld-Mitarbeiter sind im Falle einer Übernahme durch einen Investor zu einer befristeten Gehaltskürzung bereit. In einem offenen Brief der Belegschaft vom Freitag heißt es, die Mehrheit der Beschäftigten würde bei einem Betriebsübergang für drei Monate auf einen Teil des Lohns verzichten. Damit wolle die Belegschaft signalisieren, dass sie zur Zukunft des Werks in Arnstadt beitragen will. Betriebsrat Olaf Zirr sagte, über die Höhe des Gehaltsverzichts sei noch nicht entschieden. Dazu gebe es unterschiedliche Ansichten bei den Mitarbeitern.

Solarworld in Arnstadt Bildrechte: dpa

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg hatte am Montag erklärt, für den Solartechnik-Hersteller gebe es Interessenten. Sie hätten jedoch einen weiteren Prüfbedarf von bis zu vier Monaten signalisiert. Piepenburg kündigte zugleich weitere Entlassungen in Arnstadt sowie im sächsischen Werk in Freiberg und in der Bonner Zentrale zum 1. August an. Nach Angaben von Betriebsrat Zirr hat der Insolvenzverwalter für Mittwoch nächster Woche zu einer Mitarbeiterversammlung eingeladen. Dann soll voraussichtlich bekanntgegeben werden, wie viele Kollegen gehen müssen.



Hintergrund des Kündigungstermins ist das Auslaufen des Insolvenzgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit zahlt. Es wird maximal drei Monate gezahlt. Die verbliebenen Beschäftigten erhielten es für die Monate Mai, Juni und Juli. Freiberg ist mit rund 1.000 Beschäftigten der größte Solarworld-Standort, gefolgt von Arnstadt mit knapp 650 und Bonn mit rund 200. Das Unternehmen hatte am 11. Mai Insolvenz angemeldet. Damals waren 2.200 Menschen bei Solarworld beschäftigt. Bereits im Vorjahr waren Stellenstreichungen vereinbart worden.