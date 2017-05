Die Zukunft des Arnstädter Werks ist nach der Ankündigung des Insolvenzantrags durch die Solarworld AG noch völlig ungewiss. Der Solartechnik-Hersteller mit Stammsitz in Bonn will im Laufe des Tages einen Insolvenzantrag stellen. Gleichzeitig kündigte Solarworld an, möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte erhalten zu wollen.

In Arnstadt beschäftigt Solarworld rund 800 Mitarbeiter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Beschäftigten wurden von der drohenden Insolvenz überrascht. "Das kam wie ein Paukenschlag", sagte ein Belegschaftsvertreter am Donnerstag am Thüringer Standort. Das Bonner Solarunternehmen hatte den großen Produktionskomplex in Arnstadt vor drei Jahren vom Bosch-Konzern übernommen.



Nach Einschätzung der Arnstädter SPD-Landtagsabgeordneten Eleonore Mühlbauer sind die Chancen für einen Erhalt des Standorts nicht schlecht. Solarenergie sei nach wie vor eine Zukunftsbranche, sagte sie. Deutschland werde aber von chinesischen Produkten überschwemmt, der heimische Markt werde nicht ausreichend davor geschützt, so Mühlbauer. Ähnlich äußerte sich Frank Kuschel von der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag. Es sei gut, dass das Wirtschaftsministerium dem Werk und den Beschäftigten bereits Hilfe in Aussicht gestellt habe. Kritischer äußerte sich Jörg Thamm, CDU-Abgeordneter für Arnstadt. Er kündigte an, die drohende Insolvenz zum Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtags zu machen.



Bereits vor drei Jahren hatte die Arnstädter Belegschaft um ihre Zukunft gebangt. Bis zur Übernahme durch Solarworld hatte es immer wieder Aktionen zum Erhalt des vor wenigen Jahren entstandenen Werks und der Arbeitsplätze gegeben.