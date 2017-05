Die Solarworld AG mit Sitz in Bonn hat am Donnerstag wegen Überschuldung Insolvenz angemeldet. Eine Sprecherin des Bonner Amtsgerichts sagte am Freitag, zum vorläufigen Insolvenzverwalter sei die Düsseldorfer Kanzlei des Anwalts Horst Piepenburg bestellt worden. Solarworld hat rund 3.300 Mitarbeitern. Offen ist noch, ob von der Pleite der Konzernmutter auch die Tochtergesellschaft in Arnstadt betroffen ist. Zwischen Mutter und Tochter besteht eine Gewinnabführungsvereinbarung. Die Solarworld Industries Thüringen GmbH hat rund 800 Mitarbeiter.