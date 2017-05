Vier Tage nach dem Fund eines Sprengkörpers am Amtsgericht Arnstadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Festnahme am Dienstagabend waren nach Polizeiangaben auch Spezialisten des Landeskriminalamtes im Einsatz: Bei dem 27 Jahre alten Verdächtigen wurden explosive Stoffe vermutet. Ob welche gefunden wurden, konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht sagen.