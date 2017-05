Bausewein mahnte erneut an, sich um eine andere Finanzierungsmöglichkeit Gedanken zu machen. Das Investitionsprogramm soll rund 450 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren umfassen. Aus dem regulären Haushalt seien die nötigen Arbeiten an den Schulen nicht zu bezahlen, sagte Bausewein. Stadträte aller Fraktionen hatten der Verwaltung vorgeworfen, mit der Erfurter Bahn ein erfolgreiches Unternehmen mit 400 Mitarbeitern weggeben zu wollen. Der Betrieb bringe allein rund 500.000 Euro Gewerbesteuer im Jahr ein. Vor Beginn des Stadtrates hatten Mitarbeiter der Erfurter Bahn vor dem Rathaus für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Bahn ist seit ihrer Gründung im Jahr 1912 im Besitz der Stadt Erfurt. Sie betreibt derzeit zwölf Linien im Personenverkehr in Thüringen.

Spät am Abend verabschiedete der Stadtrat mit einer rot-rot-grünen Mehrheit den Doppelhaushalt für das laufende und das kommende Jahr. Von der Opposition gab es elf Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Der Haushalt umfasst 747 Millionen Euro in diesem Jahr und 774 Millionen Euro im Jahr 2018. Erfurt kommt nicht ohne neue Schulden aus, denn es soll kräftig investiert werden - vor allem in Kindergärten und Schulen, aber auch in Straßen und Brücken. So war der Investitionshaushalt mit rund 90 Millionen Euro noch nie so hoch wie in diesem Jahr.