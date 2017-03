VNG-Anteile Stadtwerke Erfurt verkaufen millionenschweres Aktienpaket

Bis in den Iran war Peter Zaiß gereist, um die ungeliebten Wertpapiere zu verkaufen. "Die Geschäftsentwicklung der VNG ist unbefriedigend", hatte Zaiß seine Verkaufsabsichten immer wieder begründet. In den vergangenen Jahren hatte sich die Verbundnetz Gas AG immer weiter von ihrem ursprünglichen Geschäftsfeld, dem Aufbau und Betrieb eines Gasleitungsnetzes in Ostdeutschland entfernt. Inzwischen bohrt der Konzern selbst nach Gas in der Nordsee. Aus der Sicht eines kleinen Erfurter Stadtwerks sei das Risiko solcher Unternehmungen zu groß, so Zaiß. "Zumal unser Aktienpaket von 4,2 Prozent keinerlei Mitwirkungsrechte in den Gremien der VNG begründet oder einen Einfluss auf deren Geschäftspolitik zugelassen hat."