Kompromiss im Steigerwaldstadion Westtribüne wird entkernt statt saniert

Die Stadt Erfurt will die alte Westtribüne im Steigerwaldstadion nun doch nicht sanieren lassen. "Wir werden die Räume unterhalb der Tribüne entkernen und anschließend nicht mehr nutzen", sagte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) MDR THÜRINGEN. Heizung, Elektrik, Dämmung - alles müsse raus. Zurückbleiben würde nackter Beton. Die Arbeiten sollen laut dem Oberbürgermeister nur 300.000 Euro kosten und sind fast abgeschlossen. Als "hohler Vogel" soll die alte Tribüne dann im sonst runderneuerten Stadion stehenbleiben. Die Brandschutzauflagen des Bauamtes ließen sich damit erfüllen, sagt Bausewein.

Der neue Plan ist die Reaktion auf die jüngste Kostenschätzung des mit der Sanierung beauftragten Bauunternehmens. Das hatte Ende März einen Kostenvoranschlag von 5,7 Millionen Euro auf den Tisch gelegt - eine Kalkulation, die in der Stadtverwaltung als überzogen betrachtet wird. "Wir könnten es bei unserer Haushaltssituation niemandem in der Stadt vermitteln, wenn wir 5,7 Millionen Euro für die Sanierung der Tribüne ausgeben würden", sagte Bausewein MDR THÜRINGEN. Er will in den nächsten Tagen die Auftragsvergabe an den Generalbauübernehmer im Stadion wieder einkassieren. Das Rechtsamt arbeitet schon an dem Fall.

CDU: Stadt macht sich mit Investruine in neuer Arena lächerlich

Für die Opposition fügt sich diese Entscheidung ein in die Serie von Pleiten, Pech und Pannen rund um die Arena. Die Stadt mache sich doch lächerlich, wenn sie in einem neu gebauten Stadion eine Investruine herumstehen lasse, sagte CDU-Fraktionsvize Thomas Pfistner. Aus Sicht der Opposition war es ein Fehler, den Zusatz-Auftrag in der Arena ohne Ausschreibung an das Bauunternehmen zu vergeben. Da sei es doch nachvollziehbar, dass ein Unternehmen die Sanierungskosten großzügig kalkuliere.

Ohne Sanierung bleibt die Westtribüne vorerst ungenutzt. Der Hauptmieter im Stadion, der FC Rot-Weiß Erfurt, hat sich laut Arena-Betreiber bereits dazu bereit erklärt, die Sitzplätze auf der Tribüne in der kommenden Spielzeit aus dem Verkauf zu nehmen. Die darunter liegenden Räume brauche der Verein auch nicht, sagte Christian Fothe von der Arena-GmbH. RWE zieht in die neue Osttribüne um.

Alle Möglichkeiten offen

Noch unklar ist, wo künftig die unter der Westtribüne nach der Sanierung vorgesehenen Umkleidekabinen für den Schulsport bleiben, sowie Lagerräume und die Tischtennishalle für das nahe gelegene Sportgymnasium. "Das kriegen wir woanders billiger gelöst", so Fothe. Die Schüler könnten sich beispielsweise in Containern umziehen, für die auf dem Arena-Gelände noch Platz wäre.

Für Fothe liegt der Charme der nun gefundenen Lösung, dass sie Stadt und Arena alle Möglichkeiten offen lasse, falls die Tribüne irgendwann einmal doch gebraucht werde. Dann könne man immer noch sanieren, so der Arena-Betreiber. In der Zwischenzeit lasse sich sogar der Zuschauerbereich weiter nutzen. Denn baurechtlich erfülle die alte Tribüne alle Anforderungen. Für den Fall sei nur ein wenig Mehraufwand nötig: Da die Westtribüne künftig von der Elektrik abgeklemmt sei, müsse bei Fußballspielen am Abend die geforderte Notbeleuchtung eben anders gelöst werden - beispielsweise mit Akkulichtern.