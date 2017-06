Der Busunternehmer Steinbrück Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Steinbrücks Anwalt Manfred Kupfrian sagte, er sei von diese Entscheidung nicht überrascht. Da laut Kupfrian in der Insolvenzordnung der Fall nicht vorgesehen ist, dass ein Schuldner eine Gesellschaft in die Pleite schickt, um einen Gläubiger nicht bezahlen zu müssen, sehe die Gesetzgebung tatsächlich kein Beschwerderecht vor. Diese Regelungslücke müsse jedoch in der Rechtsprechung geschlossen werden. Er wolle die Beschwerde nun dem Oberlandesgericht vorlegen.



Steinbrück hatte Ende März per Gericht die sofortige Auszahlung von 675.000 Euro für Fahrdienstleitungen im öffentlichen Personennahverkehr des Landkreises Gotha für die Monate Januar und Februar erstritten. Das Geld war sofort vollstreckbar. Die RVG konnte das Geld offenkundig nicht aufbringen. Weil Steinbrück die Konten der Regionalen Verkehrsgemeinschaft pfänden lassen wollte, beantragte die RVG Insolvenz. Den Vorwurf, dass die Insolvenz der RVG vorsätzlich herbeigeführt wurde, um Steinbrück nicht bezahlen zu müssen, haben die Geschäftsführung der RVG und Insolvenzverwalter Rolf Rombach in der Vergangenheit mehrfach bestritten.