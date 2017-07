Ein Sturm hat am Abend die Feuerwehren in Thüringen auf Trab gehalten. Nach Angaben der Polizei stürzten durch den Sturm mehrere Bäume um und blockierten Straßen.

Allein in Jena musste die Feuerwehr 17 Mal ausrücken. Mehrere Schilder wurden aus der Verankerung geschleudert. In Wogau und in Drackendorf wurden Stromleitungen herabgerissen.

Am Güterbahnhof in Erfurt ist am Abend ein Baum auf zwei Autos gestürzt. Bildrechte: MDR / Marcus Scheidel

In Weimar stürzte nach kurzen, aber heftigen Sturmböen ein Baum vom Gelände des historischen Friedhofs auf einen Transporter und ein nebenstehendes Wohnhaus. Dach, Fensterscheiben und Fassade des Hauses in der Karl-Hausknecht-Straße wurden beschädigt. Laut Polizei entstand hier ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.



Auch in Eisenach und im Landkreis Gotha haben umgeknickte Bäume den Verkehr zeitweise behindert. Betroffen war unter anderem die Bundesstraße 7 zwischen Gamstädt und Frienstedt. Dort musste die Feuerwehr einen Baum von der Straße räumen. In Erfurt sorgte der heftige Wind für einige Blech- und Glasschäden. Menschen wurden bei dem Sturm nicht verletzt. Laut Wetterdienst erreichten die Windböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde.