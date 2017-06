Die Tiefsee ist noch immer weitgehend unbekanntes Land. Wie es auf dem Meeresboden in mehreren tausend Metern Tiefe genau aussieht, davon hat die Menschheit in den allermeisten Regionen der Welt noch immer nur eine ungefähre Vorstellung. Und dennoch ist diese Unterwasserwelt schon lange in den Fokus von Industrie und Forschung geraten. Dort unten werden riesige Mengen an noch nicht geborgenen Bodenschätzen vermutet. Bislang unbekannte Tierarten könnten Grundstoff für neuartige Medikamente sein. Hier könnte Dedave - je nach Auftrag bestückt mit Sonar, Kamera, Ultraschall, Thermometer oder auch Sensoren für chemische Analysen - seinen Beitrag leisten.



"Der Bedarf an Tauchrobotern wird steigen", sagt Institutsleiter Prof. Thomas Rauschenbach. Ziel sei es gewesen, eine Plattform zu entwickeln, die klein, leicht, ausdauernd und einfach in der Bedienung ist. "Teuer an Tiefseemissionen ist vor allem die Miete der Mutterschiffs", sagt Rauschenbach. Die könne je nach Größe schon einmal mehrere hunderttausend Euro pro Tag betragen. Je mehr Dedaves ein Explorationsunternehmen mitnehmen und gleichzeitig einsetzen könne, desto wirtschaftlicher werde die gesamte Mission.