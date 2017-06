Wir sind für Sie unterwegs Das passiert beim Thüringentag in Apolda

In Apolda im Weimaer Land wird von Freitagabend an der 16. Thüringentag gefeiert unter dem Motto "Apolda klingt!". Bis Sonntag werden bis zu 150.000 Gäste in der Glockenstadt erwartet. Programm gibt es auf 12 Bühnen und 16 Themenmeilen. Wir berichten hier bis Sonntag aus Apolda.