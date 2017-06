In einer Wohnung in Erfurt sind zwei Tote gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt sagte am Montagmorgen, vermutlich habe ein 39 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin umgebracht und sich anschließend selbst getötet.

Polizeifahrzeuge vor einem Wohnhaus in Erfurt nach einem mutmaßlichen Tötungsverbrechen und einem mutmaßlichen Suizid. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel