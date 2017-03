Der Hochzeitsring gehört zum Jüdischen Goldschatz von Erfurt. Bildrechte: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Erfurt werde sich deshalb nun im Alleingang um den Titel bewerben. Nach acht Jahren habe die Stadt die Hoffnung auf eine gemeinsame Bewerbung aufgegeben. Es werde Zeit, dass Erfurt seinen Antrag werbewirksam voranbringe, sagte eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei MDR THÜRINGEN. In einem ersten Schritt stellt Thüringen am Mittwoch in Berlin seinen jüdischen potentiellen Welterbeschatz vor - mit einer Ausstellung und Pressekonferenz.



Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein befürchtet, dass das Dilemma einer getrennten Bewerbungen mit ähnlichem Thema ein Dilemma für Deutschland werden könnte. Das werfe ein schlechtes Bild, wenn sich 2021 Worms, Speyer und Mainz und 2022 Erfurt um den UNESCO-Titel bewerben. Er hoffe hier auf mehr Unterstützung auf Bundesebene. Die UNESCO schaue sich ja die Liste mehrerer Jahre an - und zwei ähnliche Bewerbungen aus Deutschland in zwei aufeinanderfolgenden Jahren - das könnte für alle nach hinten losgehen. Sollten sich Worms, Speyer und Mainz noch um entscheiden, ist Erfurt immer noch bereit zu einem gemeinsamen Antrag. Da Deutschland bereits viele Welterbestätten hat, darf es jährlich nur noch einen Antrag bei der UNESCO stellen.



Wesentlicher Mosaikstein auf dem Weg zur Bewerbung für den Weltkulturerbetitel ist die mittelalterliche Mikwe. Die Reste des jüdischen Ritualbades gehören neben der 900 Jahre alten, fast vollständig erhaltenen Synagoge, dem "Steinernen Haus" und dem jüdischen Goldschatz zu den herausragenden Zeugnissen des einst reichen jüdischen Lebens in Erfurt. Bisher haben in Thüringen bereits das Klassische Weimar, das Bauhaus Weimar und die Wartburg in Eisenach den Weltkulturerbe-Status.