Nach einer Unfallserie zwischen der Autobahnauffahrt Erfurt-West und dem Erfurter Kreuz ist die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über eine Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei. Den Einsatzkräften zufolge wurde bei den Unfällen eine Person verletzt, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz gewesen.



Zunächst war ein Kleintransporter auf einen Reisebus aufgefahren. Von den 45 Insassen wurde dabei aber niemand verletzt. Während des Polizeieinsatzes an der Unfallstelle fuhr ein LKW auf einen Streifenwagen der Autobahnpolizei auf. Im darauffolgenden Stau kam es zu einem weiteren Unfall zwischen zwei LKW am Stauende.

Unfall drei der Serie: Am Stauende sind ist ein LKW auf einen anderen aufgefahren. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter