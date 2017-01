Im Gothaer Busstreit hat die kreiseigene Verkehrsgesellschaft RVG vor Gericht eine Schlappe erlitten. Sie wollte per einstweiliger Verfügung am Erfurter Landgericht erreichen, dass der Streitgegner, das Busunternehmen Steinbrück, Kassentechnik herausgibt.

Im Januar fuhren die Busse in Gotha doppelt. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Die RVG hatte dem Unternehmen im Dezember gekündigt. Der Richter erklärte jedoch, er sei nicht überzeugt, dass die Kündigung des Vertrags mit Steinbrück rechtmäßig erfolgt sei. Damit könne das Unternehmen die Kassentechnik bis zum regulären Vertragsende Mitte 2019 behalten. Die unterlegene RVG hält an ihrer Auffassung fest. Ihr Geschäftsführer führte sogar neu aufgetauchte weitere Kündigungsgründe ins Feld.



Der Anwalt des Busunternehmens Steinbrück sprach von einem wichtigen Etappensieg. Er kündigte an, jetzt die Vergütung der im Januar absolvierten Busfahrten von der RVG einklagen zu wollen.



Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung ist der schwelende Streit um die Auftragsvergabe für den Busverkehr in Stadt und Landkreis Gotha. Die RVG hatte dem Unternehmen Steinbrück gekündigt und die Linien an andere Firmen vergeben, weil man sich nicht über die Vergütung hatte einigen können. Steinbrück hält die Kündigung für unwirksam und bedient die Linien weiter. Grund für das Zerwürfnis sind hohe Nachforderungen des Busunternehmers, die die RVG bestreitet.