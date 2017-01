Im Prozess um einen Überfall auf einen Nachbarn in Guthmannshausen im Kreis Sömmerda ist der Hauptangeklagte zu fünf Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. in 24 Jahre alter Mitangeklagter erhielt eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe. Für einen 18-jährigen Komplizen verhängte das Gericht 200 Arbeitsstunden.

Landgericht Erfurt Bildrechte: dpa

Bereits zum Prozessauftakt hatte der 23-Jährige gestanden, dass er im Dezember 2015 zwei- bis dreimal ungezielt mit einer Eisenstange auf das schlafende Opfer eingeschlagen habe. Dabei habe er aber niemals vorgehabt, den Mann zu töten, sagte der 23-Jährige. Vielmehr sei es um eine Abreibung wegen vorangegangener Beleidigungen gegangen. Die Mitangeklagten bestätigten im Wesentlichen die Aussagen.



Der Hauptangeklagte, dem versuchter Mord vorgeworfen wurde, räumte im Prozess ein, dass er völlig überzogen reagiert habe. Das Opfer hatte durch die fast ein Meter lange Eisenstange lebensgefährliche Kopfverletzungen und zahlreiche Knochenbrüche erlitten. "Ich habe das Risiko falsch eingeschätzt. Das hat er so nicht verdient", erklärte der 23-Jährige im Gericht. Er habe damals aber auch nicht daran gedacht, dass er sein Opfer in Todesgefahr gebracht habe. Erst als er am nächsten Tag von dem Rettungshubschrauber erfahren habe, habe er sich Gedanken gemacht.