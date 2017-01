Ein toter Schwan auf dem Eis (Archiv) Bildrechte: dpa

Wegen des Vogelgrippe-Falls bleiben im Erfurter Zoo ab sofort fast alle Vögel im Stall. Wie der Zoopark mitteilte, hat er ein so genanntes Aufstallungsgebot erhalten. Bis auf die sehr stressempfindlichen Gänsegeier und einen Turmfalken seien alle Vögel in Stallungen gerbracht worden, in denen sie keinen Kontakt mehr mit Wildvögeln haben können. In den kommendne Tagen würden dann Proben von einzelnen Tieren genommen. Wie lange die Stallpflicht bestehen bleiben muss, sei noch nicht abzusehen.



Es ist bereits der vierte Vogelgrippe-Fall in Thüringen. Im Dezember war aus dem benachbarten Landkreis Sömmerda ein Fall von Geflügelpest bekannt geworden. Dort wurde ebenfalls bei einem toten Schwan das Virus nachgewiesen. Auch Ostthüringen war mit zwei infizierten Reiher-Enten, die an der Talsperre Zeulenroda im Kreis Greiz gefunden worden waren, betroffen. Eine landesweite Stallpflicht gibt es bislang nicht. Für Menschen besteht laut dem Friedrich-Loeffler-Insitut – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit keine Gefahr durch das Vogelgrippe-Virus.