Im Erfurter Ortsteil Stotternheim sind am Montag fünf tote Schwäne mit dem Vogelgrippe-Virus gefunden worden. Nach Angaben des Erfurter Veterinäramtes wurden vier Tiere am Westufer des Ringsees entdeckt. Das fünfte verendete Tier wurde am Ufer des Ebersees gefunden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat das Landesamt für Verbraucherschutz bei den fünf Schwänen das Vogelgrippe-Virus H5 festgestellt.

Die zuständigen Behörden erklärten die gesamte Gemarkung von Stotternheim zum Sperrgebiet. Das Beobachtungsgebiet umfasst auch die angrenzende Gemarkung Mittelhausen. Im ausgewiesenen Sperrgebiet wird alles Hausgeflügel nun amtstierärztlich untersucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch in Eisenach gibt es seit Montag ein Vogelgrippe-Sperrgebiet. Es befindet sich nach Angaben des Wartburgkreises an der Kläranlage des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal in Stedtfeld. Dort war am 3. Februar ein toter Bussard gefunden worden, bei dem ebenfalls das H5-Virus nachgewiesen worden ist. Das Sperrgebiet umfasst einen Radius von einem Kilometer rund um den Fundort. Außerdem wurde ein sogenanntes Beobachtungsgebiet ausgewiesen, das die Eisenacher Stadtteile Stedtfeld, Hörschel, Neuenhof, Pferdsdorf-Spichra sowie die Gemeinde Krauthausen umfasst. In diesem Gebiet müssen Haustiere wie Hunde und Katzen an der Leine geführt werden.

In den Thüringen sind in den vergangenen Wochen mehrere, an der Vogelgrippe verendete Wildtiere entdeckt worden. Deshalb gilt für Hausgeflügel-Bestände derzeit Stallpflicht. Damit soll vermieden werden, dass Hausgeflügel mit möglicherweise infizierten Wildvögeln in Kontakt kommt.