Das Vogelgrippe-Virus H5N8 ... - kann in unterschiedlich gefährlichen Formen auftreten

- wurde erstmals Anfang 2014 bei Geflügel und Wildvögeln in Südkorea nachgewiesen

- wurde seit November 2014 in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland entdeckt

- ist bislang nicht an Menschen nachgewiesen worden

- kann laut Experten Menschen über Lebensmittel theoretisch zwar anstecken, doch gilt das als unwahrscheinlich