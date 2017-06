Die CDU-Politikerin Marion Walsmann will Oberbürgermeisterin von Erfurt werden. Wie sie MDR THÜRINGEN bestätigte, hat sich der erweiterte Kreisvorstand der Christdemokraten auf die Kandidatin geeinigt. Über dieses Votum habe sie sich sehr gefreut, sagte Walsmann. Letztlich entschieden aber die Gremien über ihre Kandidatur. Den entsprechenden Beschluss wolle der Kreisvorstand am 25. September fassen. Anfang November werde der Kreisparteitag der CDU endgültig entscheiden. Über die Personalie hatte zuerst die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Walsmann will mit Bausewein ins Duell gehen. Bildrechte: dpa

Walsmann ist Mitglied des Thüringer Landtags und des Erfurter Stadtrats. Zudem ist sie Kreisvorsitzende der Erfurter CDU. Sie war bereits Justiz- und Finanzministerin im Freistaat und leitete unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht die Staatskanzlei. Bis 2013 war sie Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten.



Im kommenden Jahr wird in der Thüringer Landeshauptstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Für die SPD tritt erneut Andreas Bausewein an. Er ist seit 2006 Oberbürgermeister in Thüringens Landeshauptstadt. Seit 2014 ist er zudem Landesvorsitzender der SPD in Thüringen. Die Linke wird ebenfalls einen Kandidaten stellen. Auch die "Piraten" und die Wählervereinigung "Mehrwertstadt-Erfurt" haben angekündigt, einen Kandidaten für die OB-Wahl ins Rennen schicken. Namen fielen allerdings noch nicht.