Auf der Wartburg ist am Dienstag die 100.000-ste Besucherin der Nationalen Sonderausstellung begrüßt worden. Zwei Monate nach Eröffnung der Schau "Luther und die Deutschen" ist die Wartburg-Stiftung mit den Besucherzahlen sehr zufrieden.

Henny Leise aus Eisenach ist die 100.000. Besucherin der Sonderausstellung "Luther und die Deutschen". Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Damit liegt die Wartburg bei einem Plus von zehn Prozent - das sei das Ziel gewesen, sagte Burghauptmann Günter Schuchardt. Nun hofft er, dass der Zuspruch anhält. Bewerten ließen sich die Zahlen erst am Ende der Ausstellung, sagt Schuchardt. Im Mai und Juni kamen vor allem viele Gruppen, den Sommer über rechnet die Stiftung mit mehr Einzelbesuchern. Bisher verteilten sich die Gäste gut, heißt es, selbst an den Wochenenden sei es nicht zu eng geworden. Nur Audioguides mussten nachbestellt werden, weil die Besucher länger bleiben als erwartet.