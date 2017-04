Filme Ihrer Wahl: Beim Kunstfest werden in diesem Jahr Filmwünsche erfüllt.

Filme Ihrer Wahl: Beim Kunstfest werden in diesem Jahr Filmwünsche erfüllt.

Filme Ihrer Wahl: Beim Kunstfest werden in diesem Jahr Filmwünsche erfüllt. Bildrechte: Colourbox

Das Erbe des Kommunismus Kunstfest Weimar: Das erwartet die Besucher in diesem Jahr

Die Finanzierung des Kunstfests in Weimar stand in den vergangenen Jahren immer wieder infrage. Aktuell gibt es Planungssicherheit bis 2018/2019. Doch nun können sich erstmal alle Kunstfest-Freunde auf eine neue Saison freuen. Was das Publikum erwartet, erfahren Sie hier.