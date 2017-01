Die Ausstellung will auf das weltweite Müllproblem künstlerisch aufmerksam machen. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky

Der Leiter der Galerie "Eigenheim", Konstantin Bayer, sagte MDR THÜRINGEN, dass nun zunächst Mitarbeiter der Galerie die Aufsicht in der Kunsthalle übernehmen. Das werde noch am Dienstag vertraglich geregelt, so dass die Halle am Mittwoch wieder geöffnet werden könne.



In der Kunsthalle wird gegenwärtig eine Ausstellung zum zehnten Geburtstag der Galerie "Eigenheim" präsentiert. Bayer hat in der Kunsthalle fünf Tonnen zusammengepresste Plastikflaschen zu einem Kunstobjekt arrangiert. Korrespondierend mit Ölgemälden von Enrico Freitag macht die Installation auf die Müllberge aufmerksam, die die deutsche Gesellschaft produziert und oft in anderen Ländern entsorgen lässt.