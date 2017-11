Ein Wissenschaftler aus Weimar wird seit einigen Wochen in Äthiopien vermisst. Wie die Zeitung Thüringer Allgemeine am Mittwoch berichtete, handelt es sich um den Architektur-Professor Dirk Donath. Er lebt seit fast zehn Jahren in dem ostafrikanischen Land. Er sei vor vier Wochen mit Freunden im Land unterwegs gewesen und habe ein Gebiet erkundet, berichtet die Zeitung. In einem Nachtlager habe er sich "für einen kurzen Moment" von der Gruppe abgesetzt und sei nicht zurückgekehrt. Der Vorfall habe sich vor vier Wochen ereignet. Eine großangelegte Suchaktion sei ergebnislos verlaufen.

Addis Abeba Bildrechte: IMAGO

Donath ist in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba am Architektur-Institut der dortigen Universität tätig. Er lehrt am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Entwerfen. Die Bauhaus-Universität in Weimar hatte ihn dorthin entsandt.



In Äthiopien gibt es seit Monaten Auseinandersetzungen im Grenzgebiet der Oromo- und Somali-Regionen. Ob das Verschwinden Donaths damit zusammenhängt, ist unklar. Der 1961 geborene Wissenschaftler ist im nordthüringischen Nordhausen aufgewachsen und hat von 1981 bis 1986 in Weimar Architektur und Angewandte Informatik studiert. Seit 2008 lebt und arbeitet er in Addis Abeba, wo er Projekte der Entwicklungshilfe umsetzte.