Weimar Bauhaus-Museum wird teurer als geplant

Das neue Bauhaus-Museum in Weimar wird voraussichtlich teurer als geplant. Die veranschlagten Baukosten von 22,6 Millionen Euro würden nicht ausreichen, wenn das Haus termingemäß eröffnet werden soll, sagte Bauherr und Präsident der Klassik Stiftung, Hellmut Seemann. Grund für diese Situation sei die derzeitige Baukonjunktur. Darin liege ein großes Risiko, so Seemann. Die zu erwartenden Mehrkosten ließen sich aber noch nicht beziffern.

Angesichts des gesättigten Marktes, so Seemann weiter, müsse man sich den steigenden Preisen der Branche anpassen, wenn der Eröffnungstermin am 5. April 2019 gehalten werden soll. Und für die Zuwendungsgeber in Land und Bund habe der Eröffnungstermin Priorität gegenüber den Kosten.