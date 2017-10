Der US-Getränkehersteller Coca Cola schließt sein Werk in Weimar. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll der Standort zum 1. März 2018 aufgegeben werden. Betroffen sind 178 Beschäfigte. Coca Cola begründete seine Entscheidung mit Überkapazitäten, die durch den zurückgehenden Verkauf von PET-Mehrwegflaschen entstanden seien. Nur mit der Abfüllung von Glasflaschen sei der Standort nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Abfüllanlage im Coca Cola-Werk in Weimar Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Die geplante Schließung umfasse die Einstellung der Produktion sowie der Verwaltungstätigkeiten, hieß es weiter. Logistikaufgaben sollen zum 1. März "weitgehend an einen externen Partner vergeben werden. Die Außendienst-Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf und "Cold Drink Services" - zuständig für technische Verkaufsgeräte wie Kühler, Automaten und Zapfanlagen - seien davon nicht betroffen. Die regionalen Aktivitäten im Bereich Marketing sollen künftig von der Deutschland-Zentrale in Berlin verantwortet werden.