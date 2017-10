Für Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ist die Schließung des Coca-Cola-Werkes in Weimar noch nicht beschlossene Sache. Tiefensee sagte am Donnerstagabend nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung des Konzerns, Coca-Cola werde den Arbeitnehmern und der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Einblick in die Geschäftsbücher geben. Das öffne die Tür einen kleinen Spalt für neue Lösungen. Eine solche könnte der Erhalt des Werkes sein.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Bildrechte: dpa

Am Mittwoch hatte Coca-Cola-Konzern angekündigt, sein Werk in Weimar zum 1. März 2018 aufgeben zu wollen. Von dem Aus von Produktion und Verwaltung in Weimar betroffen wären laut Konzern 178 von 223 Arbeitsplätzen. Für die Angestellten sollten "einvernehmliche Lösungen und alternative Stellen an anderen Standorten" gesucht werden, hieß es. Laut Coca-Cola ist das Werk in Weimar unrentabel. Schuld seien Überkapazitäten, die durch den zurückgehenden Verkauf von 1,5 Liter-PET-Mehrwegflaschen entstanden seien. Brigitte Faust, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland, sagte, das Ziel ihres Unternehmens sei, das Werk in Weimar zu schließen. Allerdings warte Coca-Cola jetzt ab, welche Vorschläge die Arbeitnehmer und die Gewerkschaft NGG auf den Tisch legen würden.