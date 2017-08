Weimar Goethe-Medaillen für drei mutige Frauen

In Weimar sind am Montag die Goethe-Medaillen verliehen worden. Preisträgerinnen sind in diesem Jahr drei Frauen aus Indien, dem Libanon und aus Russland. Sie engagieren sich in ihren Ländern für Gleichberechtigung. Bei der Goethe-Medaille handelt es sich um das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland.