In dem historischen Gebäude unweit der Anna-Amalia-Bibliothek hatte bis 1827 die Goethe-Freundin Charlotte von Stein-Kochberg gelebt. Bofill hatte das Haus 2008 für 325.000 Euro von der Stadt gekauft, um darin ein Museum mit Skulpturen des Surrealisten Salvador Dalí sowie ein Café und eine Pension einzurichten. Mit dem Vertragsschluss hatte sich Bofill verpflichtet, das Haus bis Ende 2011 zu sanieren. Zwar steckte Bofill bisher rund zwei Millionen Euro in das Gebäude. Ein Ende des Umbaus ist jedoch nicht in Sicht - im Gegenteil: Seit Monaten ruhen die Arbeiten. Die Türen sind verrammelt, die Plastikfolien an den Fenster teilweise eingerissen – inzwischen haben Tauben ein neues Quartier für sich entdeckt.