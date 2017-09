Mutter des Opfer und der Angeklagte. Bildrechte: MDR/Kathleen Sturm

Gleich zu Beginn des Prozesses kam es zu kleinen Tumulten. Als der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt wurde, sprang die Mutter des getöteten 18-Jährigen auf, beleidigte und bedrohte den Mann. Sie tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Da es schon im Vorfeld Drohungen gegen den Angeklagten gegeben haben soll, hatte der Vorsitzende Richter angeordnet, alle Besucher vor Prozessbeginn durchsuchen zu lassen.



Laut Staatsanwaltschaft trafen die beiden Angeklagten am Abend des 14. März auf das spätere Opfer. Die 30-Jährige fragte demnach mehrfach nach dem Geld, dass das Opfer ihnen schulden sollte. Der 18-Jährige soll immer wieder gesagt haben, die beiden würden es bald erhalten. Um den Mann auf Distanz zu halten, soll die Angeklagte ein Klappmesser in der Hand gehalten haben. Der 24-Jährige soll sein Opfer schließlich zu Boden geschlagen haben. Als der 18-Jährige wieder aufstand, soll er sich das Messer gegeben lassen, einen Schlag angetäuscht und schließlich in den Hals des Mannes gestochen haben.