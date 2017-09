Am Weimarer Amtsgericht hat gut zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Brand in der geschichtsträchtigen Viehauktionshalle der Prozess gegen die drei mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Drei junge Männer, die heute 17, 19 und 22 Jahre alt sind, müssen sich wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung und Sachbeschädigung in 17 Fällen verantworten. Der Gesamtschaden beträgt laut Anklage eine Million Euro.