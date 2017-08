Weimar Klassik-Stiftung will falschen Schiller-Schädel bestatten lassen

Der Präsident der Klassik-Stiftung Weimar will einen der nachweislich falschen Schiller-Schädel wieder bestatten lassen. Der Zeitpunkt sei jetzt gekommen, sagte Hellmut Seemann MDR THÜRINGEN. Gemeint ist der Frauen-Schädel, der sich als einer von zwei Schädeln bis 2006 im Schiller-Sarkophag in der Weimarer Fürstengruft befunden hatte.

Fürstengruft in Weimar Bildrechte: dpa

In einem groß angelegten wissenschaftlichen Projekt von MDR THÜRINGEN und der Klassik-Stiftung Weimar waren damals beide untersucht worden. Dabei zeigte sich, dass keiner vom Dichter stammt. Einer gehört zu einem unbekannten Mann. Der zweite zu einer Frau, wahrscheinlich zu Luise von Göchhausen, der Hofdame von Herzogin Anna Amalia. Seit diesen Untersuchungen bewahrt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Relikte für mögliche weitere wissenschaftliche Analysen auf.



Jetzt, zehn Jahre später, ist aus Sicht von Hellmut Seemann der richtige Zeitpunkt, zumindest den Frauenschädel wieder zu bestatten. Der passende Ort wäre seiner Meinung nach das Kassengewölbe auf dem Jakobskirchhof. "Denn alles, was wir heute von diesen Relikten haben, kommt daher und da Schiller dort einst beerdigt wurde, finde ich, sollte man die dorthin bringen", sagte Seemann MDR THÜRINGEN. Jedoch sei das noch nicht entschieden und solle in der Klassik-Stiftung "in Ruhe nochmal beraten" werden. Der zweite Schädel solle dagegen nicht bestattet werden, weil er kulturhistorisch größere Bedeutung habe, sagte Seemann.