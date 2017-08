Weimar Schweinekopf vor AfD-Stammtisch aufgespießt

Zeugen hatten den Schweinekopf in der Triererstraße entdeckt und die Polizei informiert. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Schweinekopf vor dem Haus entfernt, indem sich AfD-Mitglieder in Weimar zum Stammtisch treffen. Zeugen hatten den Kadaver in der Triererstraße entdeckt und die Beamten informiert.



Vor Ort stellten die Polizisten außerdem fest, dass Unbekannte versucht hatten, die Eingangstür des Hauses mit Ketten zu verriegeln. Eine Anzeige wird geprüft.



Da vermutlich eine politisch motiviertes Motiv hinter der Tat steckt, ermittelt inzwischen die Kriminalpolizei. Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte Müll vor dem Büro der AfD abgeladen und damit die Treppen verschmutzt.