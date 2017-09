Im Streit um die Zukunft des Museums für Ur-und Frühgeschichte in Weimar zeigt sich die Landesregierung gesprächsbereit. Kulturstaatssekretärin Babette Winter (SPD) sagte, der Bürgerwille werde in die weiteren Überlegungen einbezogen. Klar sei aber, dass sich das jetzige Museum in Weimar weiterentwickeln müsse.

In der Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg soll das Museum einen neuen Standort bekommen. Bildrechte: Antje Kirsten/MDR

Die Bürgerinitiative "Unser Museum bleibt" hatte am Dienstag knapp 17.000 Unterschriften in der Staatskanzlei übergeben. Sie fordert, dass das Museum seinen Standort in Weimar behält. Die Stadt soll außerdem in die Gespräche über die Zukunft des Museums einbezogen werden.



Die Landesregierung und die Stadt Erfurt wollen hingegen auf dem Erfurter Petersberg ein Landesmuseum errichten. In der bislang leerstehenden Defensionskaserne soll so das seit über einem Jahrzehnt diskutierte "Schaufenster Thüringens" entstehen. Für das Museum für Ur- und Frühgeschichte würde eine Weiterentwicklung bedeuten, auf größerer Fläche und in moderner Gestalt einen neuen Standort zu bekommen.