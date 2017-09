Die Viehauktionshalle: Bildrechte: MDR/Daniel Baumbach

Die Staatsanwaltschaft Erfurt schätzt den Gesamtschaden auf eine Million Euro. Die Angeklagten sollen in der Nacht zum 22. April 2015 Holzteile der denkmalgeschützten Halle mit zwei Flaschen Grillanzünder und Papier in Brand gesetzt haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die Männer mit Blick auf die Holzkonstruktion der Halle und deren Nähe zu umliegenden Gebäuden und Fahrzeugen deren Beschädigung in Kauf genommen. Da sich die Schadenssumme nicht so leicht ermitteln ließ, zog sich der Prozessbeginn jetzt fast zweieinhalb Jahre hin. Zunächst sind drei Verhandlungstage vor dem Jugendschöffengericht angesetzt.