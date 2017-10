Prozess um Brand in Viehauktionshalle Weimar Brandstifter zu Bewährungsstrafen verurteilt

Im Prozess um den Brand in der historischen Viehauktionshalle in Weimar sind die drei Angeklagten am Freitag zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Weimar verurteilte sie wegen vorsätzlicher gemeinschaftlicher Brandstiftung zu Haftstrafen von zwei Jahren, einem Jahr sowie zu sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem müssen die Angeklagten gemeinnützige Arbeit leisten. Weil sie zur Tatzeit vor zwei Jahren 15, 17 und 20 Jahre alt waren, wurden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt.