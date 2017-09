Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar Gedenken an Opfer von sowjetischem Speziallager

Rund 90 Menschen haben am Sonnabend in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar an die Opfer des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 gedacht. Unter den Teilnehmer waren auch mehrere ehemalige Häftlinge des Lagers, das die Sowjets von 1945 bis 1950 auf dem Gelände des vormaligen NS-Konzentrationslagers betrieben hatten.

Der Vorsitzender des Häftlingsbeirats für das ehemalige Speziallager Nr. 2, Rolf Staudte, hält eine Rede zum Gedenken. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Die Vorsitzende der Initiativgruppe Buchenwald 1945-1950, Heidrun Bauer, sagte bei der Veranstaltung, viel zu spät sei dieses Kapitel der Geschichte aufgearbeitet worden. Mit Blick auf die Bundestagswahl am 24. September erklärte sie, es sei wichtig, demokratische Parteien zu wählen. Das sei eine wichtige Erfahrung aus den beiden Vergangenheiten des Lagers bei Weimar.



In dem sowjetischen Speziallager waren rund 28.000 Menschen interniert worden. Mehr als 7.000 von ihnen starben an Hunger oder Krankheit. Den Insassen wurde vorgeworfen, in das Nazi-System verstrickt gewesen zu sein. Allerdings waren nicht alle von ihnen Nazis. Viele waren auch nach Denunziationen verhaftet und in dem Lager eingesperrt worden. Vor allem Jugendliche seien dort inhaftiert worden, ohne dass ihnen der Grund ihrer Inhaftierung genannt worden wäre, sagte Julia Landau von der Gedenkstätte Buchenwald.