Weimar Hotel "Elephant" wird verkauft

Das Traditionshotel "Elephant" und das Gasthaus "Weißer Schwan" in Weimar werden verkauft. Das hat der bisherige Eigentümer, die Schörghuber Unternehmensgruppe, MDR THÜRINGEN am Donnerstag bestätigt. Käufer ist die Hirmer-Gruppe aus München. Die Rostocker Firma arcona Hotels & Resorts wird das Hotel betreiben.

Ein Sprecher von Schörghuber nannte als Grund für den Verkauf die Neuausrichtung der unternehmenseigenen Hotelgesellschaft, der Arabella Hospitality. Diese konzentriere sich in Deutschland nunmehr auf den Betrieb von eigenen Businesshotels in zentraler Lage in Großstädten. Diese Neuausrichtung sei im Jahr 2011 vorgenommen worden. Über den Kaufpreis für die beiden Häuser und weitere Details des Verkaufs wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Das Hotel "Elephant" am Marktplatz in Weimar Bildrechte: IMAGO

Arcona-Marketingdirektorin Christian Winter-Thumann sagte MDR THÜRINGEN, die Hotel-Mitarbeiter seien bereits informiert. Über die die geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten werde das Unternehmen voraussichtlich Ende August informieren, wenn die Planungen abgeschlossen sind. Aber man werde bei diesem Haus mit großer Vergangenheit behutsam vorgehen. Man sei sich bewusst, welchen Schatz man übernommen habe. Die Zeitung Thüringer Allgemeine berichtete am Donnerstag, der neue Eigentümer wolle mehrere Millionen Euro in das Haus am Markt investieren. Die arcona Hotels & Resorts betreibt derzeit 16 Hotels in Deutschland und der Schweiz, darunter seit 2001 das Romantikhotel auf der Wartburg bei Eisenach.