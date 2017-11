Dem geplanten Umbau des Weimarer Stadtschlosses ging ein Umdenken in der Klassik Stiftung voraus. Die komplette Weimarer Museumslandschaft wurde neu gedacht. Schon 2008 hieß es im Masterplan: Die neue Mitte der Stiftung wird nicht mehr das Goethehaus sein, sondern das Schloss. Für dessen Umbau sind in der sogenannten Realisierungsvariante 40 Millionen Euro vorgesehen. 20 Millionen kommen vom Bund, 20 Millionen stellt das Land Thüringen zur Verfügung.

Bis Ende 1918 Residenz der Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach: das Stadtschloss in Weimar

Bis Ende 1918 Residenz der Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach: das Stadtschloss in Weimar

Bis Ende 1918 Residenz der Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach: das Stadtschloss in Weimar Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Im Stadtschloss soll künftig die Bekanntschaft der Besucher mit dem Kosmos Weimar beginnen. "Wir müssen den Menschen, wenn er sich auf die Reise vorbereitet, wenn er hier ankommt, wenn er die ersten Häuser betritt, eine Gesamtvorstellung davon geben, was hier wichtig ist", so Stiftungspräsident Hellmut Seemann. Gemeint ist damit, dass neben der Weimar Klassik künftig auch die Geschichte des Bauhauses in der Darstellung mehr Bedeutung gegeben wird.