Weimar Feuerwehr fängt vier Meter langen Python

Die Feuerwehr in Weimar hat auf dem Gelände des ehemaligen Weimar-Werks eine Riesenschlange gefangen. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, handelt es sich um einen Tiger-Python. Ein Anwohner hatte am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr auf der Feuerwache gemeldet, eine größere Schlange gesehen zu haben. Auch Tierheim und Polizei wurden verständigt. Die Feuerwehrleute entdeckten den etwa vier Meter langen Tiger-Python in einem Gebüsch.

Ein Tiger-Python sorgte in Weimar für Aufregung. Bildrechte: Stadt Weimar