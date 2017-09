Der Stadtrat von Weimar hat den Verbleib des Museums für Ur- und Frühgeschichte in der Stadt gefordert. Dieser Beschluss wurde am Mittwochabend von allen Stadtratsfraktionen getragen. Darin wird Oberbürgermeister Stefan Wolf aufgefordert, bei den weiteren Verhandlungen über einen vom Freistaat Thüringen angebotenen Kulturstadtvertrag die Aufnahme des Museums in den Vertrag erreichen.

Soll neuer Standort des Museums werden: die Defensionskaserne auf dem Petersberg in Erfurt Bildrechte: dpa

Das Land will das Museum für Ur- und Frühgeschichte in Erfurt ansiedeln. Neuer Standort soll die Defensionskaserne in der Festung auf dem Petersberg werden. Für das Gebäude wird seit langem eine Nutzungsmöglichkeit gesucht. In Weimar hat hingegen eine Bürgerinitiative rund 17.000 Unterschriften für den Erhalt des Museums gesammelt und vor kurzem an Kulturstaatssekretärin Babette Winter übergeben. Die Landesregierung sagt zwar, dass sie den Bürgerwillen in Weimar in die weiteren Überlegungen zur Zukunft des Museums einbeziehen wolle. Regierungschef Bodo Ramelow hatte allerdings auch die mangelnde Attraktivität des Museums in Weimar kritisiert. Derzeit habe sogar das Bienenmuseum mehr Besucher. Tausende Objekte aus dem Bestand des Museums könnten derzeit aus Platzgründen nicht gezeigt werden.