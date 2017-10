Traditionelle Handarbeit Immer weniger Zwiebelbauern bei Weimarer Zwiebelmarkt

Für den Weimarer Zwiebelmarkt gibt es immer weniger Gemüsebauern als Lieferanten. Als Grund gilt die deutlich gesunkene Zahl der Heldrunger Zwiebelbauern, die den Markt seit vielen Generationen mit kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfen und Strohblumensträußen versorgen. In diesem Jahr sind nach Angaben der Weimarer Stadtverwaltung bislang 60 Heldrunger Verkaufsstände angemeldet - nur etwa halb so viele wie noch vor zehn Jahren und auch weniger als im Vorjahr.

Der 1653 erstmals erwähnte Weimarer Zwiebelmarkt, Thüringens bekanntestes Volksfest, wird in diesem Jahr vom 13. bis 15. Oktober gefeiert. Normalerweise sind Theaterplatz und Schillerstraße den Heldrungern vorbehalten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Stadt den verbliebenen Ständen mehr Platz eingeräumt, um keine Lücken entstehen zu lassen. Um den Abwärtstrend aufzuhalten, sei derzeit eine Verringerung der Standgebühren für die Zopfwickler aus Nordthüringen in der Diskussion, sagte ein Sprecher. Diese könnte 2018 in Kraft treten.