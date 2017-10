Weimar Verschärfte Sicherheit beim Zwiebelmarkt

Zwiebelmarkt in Weimar - mittlerweile zum 364. Mal. Bildrechte: MDR/Maria Sokolowsky

Auch die Polizei kündigte an, verstärkt Streifen in die Innenstadt zu schicken. Grund für die verschärfte Sicherheit sind laut Angaben der Stadt die Terrorattacken wie etwa auf den Weihnachtsmarkt in Berlin im vergangenen Jahr.



Der 364. Zwiebelmarkt startet am Freitag. An den drei Tagen werden etwa 300.000 Besucher erwartet. Auf sieben Bühnen gibt es ein vielfältiges Programm mit Country-Musik, Pop, Schlager, Rock und Jazz. Als Höhepunkt treten unter anderem Jan Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria und der Rapper McFitti auf. An 500 Ständen können Besucher Zwiebelprodukte, Schmuck, Kunsthandwerk und mehr kaufen. Auf dem Herderplatz lädt ein Mittelaltermarkt ein. Am Samstag gibt es einen Stadtlauf.