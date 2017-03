In Weimar ist am Freitagmorgen ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, konnten sich ein Mann und zwei Kinder ins Freie retten. Der Mann sei verletzt worden. Drei weitere Kinder, die ebenfalls in dem Haus nördwestlich der Altstadt wohnen, seien vor Ausbruch des Brandes bereits zur Schule gegangen.