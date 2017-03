Der Erfurter Chiphersteller X-FAB plant seinen Börsengang. Sprecherin Uta Steinbrecher sagte MDR THÜRINGEN, als Termin werde noch das Frühjahr angestrebt. Das Unternehmen will seine belgische Holding X-FAB Silicon Foundries SE an der Euronext-Börse in Paris listen lassen. Dabei sollen neue Aktien im Wert von 250 Millionen Euro ausgegeben und bestehende Aktien von Minderheitsaktionären angeboten werden. Die belgische Beteiligungsgesellschaft Xtrion, die als Hauptaktionär derzeit 61,4 Prozent halte, werde bei dem Börsengang keine Aktien verkaufen.

Mit den Aktienerlösen sollen unter anderem Erweiterungen und Investitionen an den Standorten Erfurt und Dresden verwirklicht werden. "Wir sind auf Wachstumskurs", sagte der Vorstandsvorsitzende von X-FAB, Rudi De Winter. "Als börsennotierte Gesellschaft mit größeren finanziellen Möglichkeiten können wir dieses Wachstum weiter festigen."



X-FAB beschäftigt weltweit 3.800 Mitarbeiter, 770 von ihnen in Erfurt und 450 in Dresden. Weitere Werke befinden sich in Frankreich, Malaysia und den Vereinigten Staaten. Der Umsatz lag im Vorjahr bei knapp 500 Millionen Euro. X-FAB stellt Halbleiterchips und Sensoren her, die beispielsweise in Autos, Smartphones und Medizintechnik zum Einsatz kommen.