Am zweiten Tag ihres Thüringen-Besuchs haben der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Máxima Erfurt besucht. Am Mittwochvormittag wurden sie vor der Staatskanzlei von Ministerpräsident Bodo Ramelow und seiner Gattin Germana Alberti vom Hofe begrüßt. Anschließend nahm das Königspaar ein kurzes Bad in der Menge.

Besuchsziel in Erfurt: Die "Alte Synagoge" Bildrechte: IMAGO In Erfurt wird das Königspaar die "Alte Synagoge" besuchen. Dort wird das Königspaar vom Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und dem Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, erwartet. Sie führen die Gäste durch die älteste bis zum Dach erhaltene Synagoge Mitteleuropas und zeigen ihnen den Erfurter Schatz. Er war während des Pogroms im Jahre 1349 vergraben worden und wurde erst 1998 bei Bauarbeiten wiederentdeckt.

Gedenken in Buchenwald

Anschließend reist das Paar weiter nach Weimar. Dort wird es zunächst die Gedenkstätte Buchenwald besuchen. In dem ehemaligen Konzentrationslager waren in der NS-Zeit auch 3.000 Niederländer inhaftiert. Unter anderem gehörte auch der Privatsekretär der Großmutter von Willem-Alexander dazu. Zum Abschluß werden die Gäste am Gedenkstein für alle Opfer des NS-Lagers weiße Rosen niederlegen. Nächste Besuchsstationen sind am Nachmittag in Weimar die Herzogin Anna Amalia Bibliothek und das Goethe-und-Schiller-Archiv und in Jena das Leibniz-Institut für Photonische Technologien.

Das Königspaar hatte den Thüringen-Besuch am Dienstagnachmittag auf der Wartburg bei Eisenach begonnen. Weitere Stationen in Mitteldeutschland werden am Donnerstag Leipzig und Wittenberg sein. Am Freitag endet die Reise in Dessau und Oranienbaum.