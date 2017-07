Dr. Martin Luther ist derzeit sehr präsent im Straßenbild der Städte Erfurt und Eisenach. Nahezu täglich kehrt der Theologie-Professor an seine alten Wirkungsstädten zurück, im Schlepptau jeweils kleinere oder größere Gruppen kamerabewehrter Kultur-Touristen. "167 Mal wurde allein in diesem Jahr in Erfurt die kostümierte Luther-Führung gebucht", so die aktuelle Statistik der Erfurter Tourismus und Marketing GmbH. Hinzu kommen noch Führungen auf den Spuren Luthers oder Führungen im Augustinerkloster. "Insgesamt haben sich 27.500 Personen auf 1.051 Führungen mit dem Thema Luther beschäftigt", sagt Mitarbeiterin Kristin Luther. Das sei eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.

100.000 Besucher haben bereits die Luther-Ausstellung auf der Wartburg angeschaut Bildrechte: dpa

Und auch Eisenach meldet stark gestiegenes Interesse an dem Thema. 50 Prozent mehr Lutherführungen als 2016, über 17 Prozent mehr Gästeankünfte in der Stadt, gerade erst wurde der diesjährige hundertausendste Besucher bei der Luther-Schau auf der Wartburg begrüßt. Das Eisenacher Lutherhaus besuchten im ersten Halbjahr 33.800 Besucher. Das sei eine Steigerung von 86 Prozent, sagt die Geschäftsführerin der Eisenacher Touristen-Information, Heidi Günther. "Unsere Erwartungen haben sich vollständig erfüllt."



In der Wartburgstadt hat die Dichte an Veranstaltungen in diesem Jahr schon zu echten Terminkollisionen geführt. Ausgerechnet das jährliche Lutherfest wurde zunächst vom Mai in den August und schließlich von Eisenach an die Kyffhäuser verlegt. Zum ersten Termin kollidierte die Terminplanung mit einem stadtweiten Kneipenfestival. Und im August zogen die Veranstalter die Reißleine, weil zeitgleich in Eisenach ein Street-Food-Festival stattfinden wird. Die bereits vertraglich fest gebundenen Gaukler, Händler und Schausteller wurden auf die Reichsburg am Kyffhäuser umgeleitet, teilte ein Sprecher des ausrichtenden Lutherverein e.V. mit.