Pfingstmontag ist Mühlentag. In ganz Deutschland öffnen daher Mühlen und technische Denkmale ihre Pforten. So auch in Thüringen, wo mehr als 60 Einrichtungen dabei sind und Besucher mit geführten Besichtigungen, Markttreiben, handwerklichen Vorführungen und mehr einladen. Dabei sind viele unterschiedliche Mühlen zu entdecken: Bockwind- und Wassermühlen, Walkmühlen und Turmwindmühlen sind nur eine Auswahl. Welche Sie am Pfingstmontag besuchen können, zeigen wir hier.